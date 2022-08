Poderoso tufão com ventos de 270 km/h se aproxima do Sul do Japão

Tempestade é classificada como a primeira Cat 5 no ano, ou seja, a de maior intensidade; população foi alertada para procurar abrigos seguros

RadarScope Tufão Hinnamnor está próximo do sul do Japão e causou alertas nas comunidades



A Agência Meteorológica do Japão indica que o poderoso tufão Hinnamnor está se aproximando do sul do país com capacidade de grande destruição. Ao meio-dia desta quarta-feira, 31, a agência detectou que o tufão estava com ventos de 198 km/h e rajadas de 270 km/h e se movia em direção a região de Okinawa, onde está uma série de ilhas remotas. O governo provocou alertas para que os moradores locais busquem abrigos antes que o tufão se torne muito perigoso. Segundo o Joint Typhoon Warning Center (JTWC), dos Estados Unidos, essa é a primeira tempestade categoria 5 na terra em 2022, ou seja, é o mais intenso até o momento. O Hinnamnor está próximo de outra tempestade, a Depressão Tropical 13, e estão girando em conjunto. A previsão do JTWC é que o tufão se torne muito perigoso no início da próxima semana.