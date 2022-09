Polícia argentina prende namorada de brasileiro que tentou matar Cristina Kirchner

Brenda Uliarte, namorada de Fernando Andrés Sabag Montiel, brasileiro que tentou assassinar a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi detida na noite deste domingo, 4, por ordem da Justiça. A informação foi dada em vários veículos de comunicação do país. A juíza responsável pelo caso, María Eugenia Capuchetti, ainda decretou sigilo da investigação após ouvir testemunhas e analisar as informações obtidas das câmeras de segurança da área onde ocorreu o ataque, no bairro nobre da Recoleta, em Buenos Aires. Segundo o jornal La Nacion, as imagens analisadas pela juíza foram determinantes para o pedido de sigilo do inquérito e a prisão de Brenda Uliarte. Neste momento, a hipótese de que Sabag Montiel tenha tido cúmplices na tentativa de atentado fica cada vez mais forte. O homem que atacou Cristina Kirchner com uma arma de fogo “não agiu sozinho”, afirmou o advogado da vítima, Gregorio Dalbón, ao anunciar que a ex-presidente também será demandante no processo. “A denúncia está pronta para assinatura da vice-presidente, o que será feito na segunda-feira”, disse Dalbón. Até o momento, Sabag Montiel vai responder por tentativa de homicídio qualificado.