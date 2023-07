Polícia de Las Vegas faz buscas em caso de assassinato do rapper Tupac, morto em 1996

Polícia Metropolitana informou que operação desta terça resultou em uma casa revistada; assassinato do músico segue sem solução

Reprodução Tupac Shakur foi morto a tiros aos 25 anos em 1996, após assistir uma luta em Las Vegas



A polícia de Las Vegas, nos Estados Unidos, informou, nesta terça-feira, 18, que inspecionou uma casa como parte de sua investigação sobre o assassinato ocorrido há quase três décadas do lendário rapper americano Tupac Shakur. O Departamento da Polícia Metropolitana de Las Vegas “pode confirmar que foi emitido um mandado de busca e apreensão” na segunda-feira na cidade vizinha de Henderson, em Nevada (oeste), disse um porta-voz em uma declaração enviada à AFP. A publicação ‘Las Vegas Review-Journal’ reportou que uma residência tinha sido revistada. Em 1996, Tupac foi assassinado a tiros em Las Vegas, quando tinha apenas 25 anos. Os responsáveis pelo crime jamais foram encontrados. A operação é “parte da investigação em curso sobre o homicídio de Tupac Shakur”, acrescenta a nota policial, sem oferecer mais detalhes. “É um caso que ficou sem solução e esperamos que algum dia possamos mudar isso”, disse o tenente Jason Johansson ao Review-Journal. Tupac teve uma carreira curta, mas espetacular, ascendendo rapidamente de bailarino a autoproclamado gângster do rap e um dos representantes mais influentes do hip-hop, com 75 milhões de discos vendidos. Também se tornou um dos expoentes da famosa rivalidade, incentivada por promotores de eventos, entre o hip-hop das costas Leste e Oeste, esta última que ele representava.

*Com informações da AFP