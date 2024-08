Polícia de Londres mobiliza milhares de agentes após protestos anti-imigração

Mais de 400 pessoas foram presas desde o início de um surto de violência, em Southport, na Inglaterra, um dia depois do assassinato de três meninas em centro recreativo local

JUSTIN TALLIS/AFP A polícia está em alerta após a convocação de protestos de extrema-direita em frente a 30 centros de imigração circular na internet



O chefe da Polícia Metropolitana de Londres, Mark Rowley, informou nesta quarta-feira (7) que milhares de agentes serão mobilizados esta noite para proteger centros de imigração e escritórios de advocacia caso as programadas manifestações da extrema-direita gerem distúrbios violentos. “Estas instalações estão no centro do nosso planejamento esta noite” em caso de tumultos, disse Rowley, responsável pela maior força policial do Reino Unido. “Temos milhares de oficiais em serviço. Protegeremos estas pessoas. É completamente inaceitável, independentemente das suas opiniões políticas, intimidar qualquer setor de atividade legal, e não permitiremos que o sistema de asilo de imigração seja intimidado”, destacou o oficial em um comunicado à imprensa.

Rowley advertiu ainda que “todo o peso da lei” será imposto contra aqueles que estejam envolvidos em atos de vandalismo. “Decidimos mobilizar milhares de policiais em todo o país. Mudamos nossas táticas nos últimos dias e, além de mobilizar mais policiais, estamos destacando alguns deles em locais estratégicos importantes em todo o país para nos dar mais agilidade para responder onde os protestos são mais intensos”, explicou. A polícia está em alerta após a convocação de protestos de extrema-direita em frente a 30 centros de imigração circular na internet. Mais de 400 pessoas foram presas desde o início de um surto de violência em 30 de julho em Southport, um dia depois de três meninas terem sido assassinadas em um centro recreativo local.

*Com informações da EFE

Publicado por Marcelo Bamonte