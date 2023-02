Polícia de Paris investiga denúncia de estupro de brasileira em frente a Torre Eiffel

Turista estava acompanhada de sua irmã quando conheceram dois homens na noite de sábado, 4; crime ocorreu quando elas não estavam mais juntas

JOEL SAGET / AFP Crime ocorreu nos jardins em frente a Torre Eiffel



A polícia francesa investiga uma denúncia de estupro de uma brasileira em frente a Torre Eiffel, em Paris. De acordo com informações do jornal francês Le Parisien, o crime ocorreu na madrugada do último domingo, 5. Na ocasião, a vítima estava acompanhada de sua irmã mais velha, que também sofreu agressão sexual no mesmo local. Elas registraram um boletim de ocorrência sobre o caso e contaram que conheceram dois homens no sábado, 4, e consumiram bebidas alcoólicas. O comportamento dos dois mudou no final da noite, quando as irmãs não estavam mais juntas, segundo a publicação. Uma das vítimas alegou um deles passou as mãos em suas nádegas e foi repreendido pela mulher. Ele fugiu do local. A mulher foi atrás de sua irmã mais nova, encontrada alguns metros à frente. Ela estava deitada, com um outro homem sobre ela, e de calças abaixadas, segundo as informações do jornal local. O suspeito fugiu em direção a um carro preto assim que a mulher se aproximou. Ainda segundo o jornal, mabas estavam em estado de choque quando a polícia chegou. As vítimas choravam e tinham dificuldades de falar francês. Os policiais encaminharam as vítimas para a delegacia onde denunciaram o crime. O caso é investigado pela 3ª circunscrição da Direção de Polícia Judiciária de Paris.