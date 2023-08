Polícia evacua Torrre Eiffel após falso alerta de bomba; veja vídeo

Cerca de 4.000 visitantes foram retirados dos três andares e da praça sob o monumento pouco depois das 13h30 locais (8h30 no horário de Brasília)

Deutsche Presse-Agentur/Reuters Ameaça de bomba resultou na evacuação de três andares da Torre Eiffel



Um alerta de segurança neste sábado, 12, provocou o esvaziamento da Torre Eiffel, um dos monumentos mais emblemáticos de Paris, que atrai 7 milhões de visitantes todos os anos, em média. A SETE, órgão que administra o monumento, disse que especialistas em desarmamento de bombas e a polícia revistaram a área, incluindo um restaurante localizado em um de seus três andares. O procedimento durou duas horas. “É um procedimento padrão neste tipo de situação. É, no entanto, raro”, disse uma porta-voz. Cerca de 4.000 visitantes foram retirados dos três andares e da praça sob o monumento pouco depois das 13h30 locais (8h30 no horário de Brasília). A ameaça, no entanto, era falsa. O alerta foi suspenso às 15h30 locais, e o acesso, reaberto ao público. O Conselho Distrital do 7º Arrondissement (divisão administrativa da cidade) avisou em suas redes sociais que o local está disponível novamente para visitação.

Veja vídeos da evacuação da Torre Eiffel

🌩 🇫🇷⚠️A torre Eiffel está sendo evacuada após uma ameaça de bomba. pic.twitter.com/zG96GfWIth — 🇧🇷Are you Okay?🇧🇷 (@Areyouok8888) August 12, 2023

Evacuación De la Torre Eiffel pic.twitter.com/SLXS0TY20z — Ricardo Crespo (@RichRumbaTeck) August 12, 2023

🔴 evacuación en la torre Eiffel!! Que está pasandooooo?? pic.twitter.com/Gq6epEgegX — Javisanmu (@Javisanmu1) August 12, 2023

*Com informações da Reuters e da AFP