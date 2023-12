Polícia francesa prende homem suspeito de matar familiares próximo de Paris

Esposa e os quatro filhos foram encontrados mortos no dia de Natal; testemunha diz que eles foram assassinados a facada

Gaspard FLAMAND, Nassim Chakib GOMRI / AFPTV / AFP Polícia cerca prédio em Meaux, próximo de Paris, onde homem matou esposa e filhos



A polícia da França anunciou nesta terça-feira, 26, a detenção de um homem suspeito de matar a esposa e os quatro filhos – nove meses, outro de quatro, sete e 10 anos – encontrados mortos no dia de Natal em um apartamento em uma região próxima de Paris. O caso aconteceu em Meaux, que fica 40 km ao leste de Paris. “O apartamento não apresentava nenhum sinal de entrada forçada, e o pai da família estava ausente”, disse em comunicado o procurador Jean-Baptiste Bladier. Uma fonte próxima ao caso afirmou que a mãe, de 35 anos, e os filhos foram assassinados a facadas. O pai tem 33 anos. Em 2019, o suspeito já havia esfaqueado a esposa na omoplata, contudo, o caso foi arquivado por questões de estado mental, disse Bladier à imprensa. À época, a perícia apontou que havia um problema de discernimento no suspeito, um homem de nacionalidade francesa que é acompanhado desde 2017 por transtornos depressivos e psicóticos. A investigação aberta por “homicídio doloso com premeditação” é liderada pela direção regional da polícia judicial de Versalhes. A França tem a média de um feminicídio a cada três dias. No ano passado, 118 mulheres foram assassinadas pelo cônjuge, ou ex-companheiro. No total, 244.300 vítimas de violência de gênero, a maioria mulheres, foram registradas pelas forças de segurança, um número que representa um aumento de 15% na comparação com 2021. As associações de defesa dos direitos das mulheres interpretam o aumento como um sinal de que suas reivindicações estão sendo mais ouvidas.

*Com AFP