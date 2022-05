Polícia paraguaia apreende 38 toneladas de maconha com destino ao Brasil

Operação aconteceu no departamento de Amambay, onde estavam 15 acampamentos para processar a droga

Reprodução / Twitter @/policia_py Três veículos e armas, entre outros objetos, também foram encontrados



A polícia do Paraguai apreendeu 38 toneladas de maconha durante uma operação no departamento de Amambay, na fronteira com o Brasil. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 5, pela Secretaria Nacional Antidrogas (Senad). De acordo com o órgão, se trata da “maior apreensão dessa droga” que já foi feita em uma única operação no país. As tropas apreenderam 34,5 toneladas de maconha picada e 3,5 toneladas da substância prensada em uma área rural conhecida como Colônia Piky. A descoberta foi feita em 15 acampamentos interligados, usados para processar a droga. Três veículos e armas, entre outros objetos, também foram encontrados. Segundo dados da Senad, 3 mil toneladas de maconha foram destruídas em território paraguaio.

*Com EFE