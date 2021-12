Polícia prende homem armado em frente ao edifício da ONU em Nova York

A corporação disse que não há ameaças ao público, mas recomendou que a população evite circular na região

Daniel Slim/AFP Sede da ONU em Nova York



A Polícia de Nova York informou que prendeu um homem com uma arma de fogo em frente ao prédio da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta quinta-feira, 2, em Manhattan. A corporação disse que não há ameaças ao público, mas recomendou que a população evite circular na região. Segundo uma fonte informou à AFP, o homem ameaçava se matar em uma das entradas do prédio. A porta-voz da Secretaria Geral da ONU, Stéphane Dujarric, afirmou que houve bloqueio na entrada do edifício às 12h45, de forma preventiva. Uma hora depois da interdição, um dos acessos foi liberado para pedestres. “Nossa percepção, até o momento, é que não há motivos políticos”, disse Dujarric. O fechamento da sede da ONU não gerou nenhuma perturbação dentro do edifício, onde o Conselho de Segurança deu continuidade a uma reunião sobre o Iraque.

*Com informações da AFP