Policial condenado pela morte de George Floyd irá recorrer da sentença

Derek Chauvin foi condenado no ano passado a 22,5 anos de prisão

AFP / Court TV Derek Chauvin, de 46 anos, está preso desde 2021



O policial que matou George Floyd irá pedir a anulação da condenação por assassinato em um julgamento de apelação a partir desta quarta-feira, 18. Derek Chauvin, 46, foi declarado culpado de assassinato por um tribunal estadual de Minnesota em um julgamento realizado em 2022, e condenado a 22,5 anos de prisão. Na petição, seus advogados lembram “as ameaças” contra os membros do júri, o medo de uma nova onda de protestos caso ele fosse absolvido e a cobertura diária da imprensa local, que “idealizavam George Floyd e demonizavam Derek Chauvin”. Eles argumentam que, pelo menos o julgamento, deveria ter sido realizado em outro local, onde os potenciais membros do júri não estivessem tão expostos à publicidade em torno do caso quanto estavam os de Minneapolis. Também pedem ao tribunal que anule a condenação ou, pelo menos, a sentença. Os advogados também afirmam que um membro do júri escondeu sua participação nas manifestações posteriores à morte de George Floyd. Os promotores argumentam que o julgamento foi “um dos mais precisos e transparentes” da história, que a seleção do júri durou duas semanas e que o veredito deve ser confirmado. Mesmo que ganhe o julgamento de apelação, Derek Chauvin seguiria preso, porque se declarou culpado de “violações dos direitos civis” de George Floyd perante um juiz federal e recebeu uma sentença final de 21 anos de prisão em 2022.

*Com informações da AFP