Polônia e República Tcheca fecham espaço aéreo para aviões russos

Outros países da Europa adotaram a mesma medida; Rússia proibiu aeronaves ligadas ao Reino Unido de usarem seu espaço aéreo

MICHAL CIZEK / AFP Ministro checo dos Transportes, Martin Kupka, interrompeu o tráfego de todas as companhias aéreas russas no espaço aéreo tcheco



Mais países da Europa passaram a adotar medidas contra a Rússia após a invasão na última quinta-feira, 24. A Polônia e a República Tcheca anunciaram nesta sexta-feira, 25, que decidiram fechar seu espaço aéreo para as companhias aéreas russas. Por meio do do Twitter, o porta-voz do governo polonês, Piotr Müller, disse: “O fechamento será aplicado a partir da meia-noite”. A República Tcheca também fez seu pronunciamento por meio da mesma rede social. “A partir da meia-noite de hoje, paramos o tráfego de todas as companhias aéreas russas no espaço aéreo tcheco”, escreveu o ministro checo dos Transportes, Martin Kupka.

A suspensão dos voos de e para Moscou e São Petersburgo, por meio da companhia aérea polonesa LOT, não vai mais acontecer a partir da tarde desta sexta-feira. Medidas como a adotada por esses dois países já tinham sido vistas anteriormente. Na quinta-feira, 24, o governo britânico tomou medidas similares e impôs sanções à companhia aérea russa Aeroflot, em reação à invasão da Ucrânia lançada por Vladimir Putin. Em retaliação a esses anúncios, a Rússia também impôs e proibiu todas as aeronaves ligadas ao Reino Unido de usarem seu espaço aéreo.