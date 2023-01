População da China encolhe pela primeira vez em mais de 60 anos

Desde 1961 o país não registrava um descenso no número de habitantes

EFE/EPA/ZHOU VOCÊ/COSTFOTO China é o país mais populoso do mundo



O número de habitantes da China, o país mais populoso do mundo, registrou uma redução de 850 mil pessoas no ano passado, o primeiro descenso desde 1961, segundo dados oficiais divulgados nesta segunda-feira, 17, pelo Escritório Nacional de Estatística. A China encerrou 2022 com um total de 1,411 bilhão de habitantes, contrastando com os mais de 1,412 bilhão registrados no ano anterior. A imprensa oficial chinesa já havia indicado na semana passada a possibilidade de este fenômeno ocorrer com base nas estimativas de especialistas em demografia, que atribuíam a situação a uma queda na taxa de natalidade, que foi reduzida de 10,62 milhões de nascimentos em 2021 para 9,56 milhões, segundo os dados divulgados nesta segunda-feira.

*Com informações da EFE