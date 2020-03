Por coronavírus, UE anuncia restrição a viagens não essenciais por 30 dias

Ela comentou que as medidas podem ajudar a desacelerar a disseminação do vírus

A União Europeia pretende impor restrição a viagens não essenciais durante 30 dias para desacelerar a transmissão do coronavírus no continente. O anúncio foi feito pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em vídeo divulgado nesta segunda-feira (16) em seu Twitter.

“De um lado temos de proteger as pessoas da disseminação do vírus e, ao mesmo tempo, garantir que mantenhamos o fluxo de produtos”, afirmou ela.

The @EU_Commission presents guidelines on border measures & proposes:

1⃣Green lanes/fast lanes giving priority to essential transport to keep the mobility sector going & ensure economic continuity

2⃣Temporary restriction on non-essential travel to the EU (30 days) pic.twitter.com/9bda9MntF0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 16, 2020