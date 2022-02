Por que centenas de pássaros caíram mortos no México? Veja vídeo

Especialistas trabalham com algumas hipótese, mas aguardam o laudo da necropsia para chegar a uma conclusão

REPRODUÇÃO FACEBOOK/XHEPL Especialistas aguardam o laudo da necropsia para chegar a uma conclusão.



Nesta segunda-feira, 15, um vídeo com centenas de pássaros caindo mortos sem razão aparente viralizou nas redes sociais. Trata-se das aves graúna-de-cabeça-amarela, que costumam migrar do norte do Canadá para o México durante o inverno em busca de temperaturas amenas. O caso aconteceu na segunda-feira, 7, em Cuauhtémoc, cidade mexicana. O caso despertou a curiosidade das autoridades locais que passaram a investigar o que aconteceu. Em um vídeo, captado pelas câmeras de segurança das casas da região, é possível ver o momento exato em que as aves caem sobre as residências.

WARNING: GRAPHIC CONTENT Security footage shows a flock of yellow-headed blackbirds drop dead in the northern Mexican state of Chihuahua pic.twitter.com/mR4Zhh979K — Reuters (@Reuters) February 14, 2022

O que aconteceu?

As autoridades de Cuauhtémoc começaram a investigar o que teria ocasionado a morte de centenas de pássaros. Um veterinário zootécnico foi chamado e esteve na região para ajudar nas investigações. Apesar de ainda não ter uma resposta concreta, o especialista trabalha com duas hipóteses. A primeira é que as aves podem ter inalado uma fumaça tóxica, vinda de algum prédio localizado nas proximidades. Ele também trabalha com a possibilidade de que os pássaros tenham levado um choque elétrico causado pelos cabos de alta tensão.

Em entrevista ao jornal britânico “The Guardian”, o ecologista Richard Broughton citou uma terceira teoria. De acordo com o especialista, “parece que um predador, como um falcão, estava perseguindo o bando, como fazem com os estorninhos, e eles caíram quando o bando foi forçado a descer”. “Pode ver que eles agem como uma onda no início, como se estivessem sendo empurrados de cima”, acrescentou.

Alexander Lees, professor da Universidade Metropolitana de Manchester, também ao Guardian, concorda com a teoria do ecologista. Para ele, o bando voava em grupo para evitar uma ave predatória e acabou caindo no chão. Apesar das hipóteses que rondam o caso, ainda não há uma resposta definitiva. Especialistas estão aguardando o laudo da necropsia para chegar a uma conclusão concreta sobre o ocorrido.