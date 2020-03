Por temer coronavírus, Museu do Louvre fecha as portas neste domingo

Pixabay Museu do Louvre, em Paris, não receberá visitantes neste domingo



O Museu do Louvre, na Paris, decidiu não abrir as portas nesse domingo como uma medida de precaução contra o avanço do coronavírus na Europa. Somente na França, 100 casos já foram confirmados até o momento.

A informação foi divulgada no perfil do Louvre nas redes sociais. A decisão foi tomada depois de uma reunião de informações sobre a situação, em que o governo transmitiu as recomendações sobre prevenção.

A direção do Museu pediu desculpas e indicou que a medida deve ser reavaliada em breve. Aos domingos, o Louvre funciona das 9h às 18h (horário local).

O governo francês anunciou neste sábado a proibição de grandes eventos que reúnam mais de 5 mil pessoas em locais fechados. Atividades em áreas de risco que podem aglomerar muitas pessoas também estão vetadas.

Em 2019, o Museu do Louvre recebeu 9,6 milhões de visitantes, e os estrangeiros representavam 75% do fluxo, segundo o balanço interno. Grande parte dos visitantes vem de Estados Unidos, China, Alemanha, Espanha, Itália e Reino Unido.

* Com EFE