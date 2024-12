Porta-voz da Casa Branca afirma que cessar-fogo em Gaza está ‘chegando mais perto’

Israel Katz, ministro da Defesa de Israel, enfatizou que os negociadores estão mais próximos de um entendimento sobre a libertação de reféns

EFE/EPA/MOHAMMED SABER Israel Katz refutou a ideia de uma retirada em fases, enfatizando que o controle sobre Gaza será mantido por Israel após a derrota do Hamas



Após um longo período de impasses nas conversações, representantes de Israel e da Palestina indicaram que um acordo de cessar-fogo na Faixa de Gaza está mais próximo de ser alcançado. “Nós acreditamos, e os israelenses disseram isso, que estamos chegando mais perto [de um cessar-fogo], e sem dúvida, acreditamos nisso, mas também somos cautelosos em nosso otimismo — disse o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, em entrevista à Fox News. O Hamas, por sua vez, descreveu as discussões em Doha como “sérias e positivas”. O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou que os negociadores estão mais próximos de um entendimento sobre a libertação de reféns do que estavam desde a trégua de novembro de 2023.

Uma fonte palestina, que participa das negociações, revelou à BBC que as conversas estão em uma “fase final e decisiva”. O plano em discussão envolve três etapas: a libertação de civis e militares do sexo feminino nos primeiros 45 dias, a retirada das forças israelenses de áreas urbanas e o retorno de cidadãos palestinos ao norte de Gaza. Outra fonte palestina, ouvida pela AFP nesta segunda-feira (17), destacou que o atual estágio das negociações é o mais produtivo até agora, embora tenha expressado preocupações sobre a aceitação dos termos finais por ambas as partes envolvidas.

O porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Matthew Miller, também se manifestou, afirmando que as conversas têm avançado, mas ainda existem incertezas. Por outro lado, Israel Katz refutou a ideia de uma retirada em fases, enfatizando que o controle sobre Gaza será mantido por Israel após a derrota do Hamas. Ele garantiu que o país não permitirá a formação de novas organizações terroristas na região, reforçando a posição de segurança de Israel em relação ao conflito.

