Porta-voz da Rússia critica ‘histeria’ do Ocidente e diz que imprensa do país é alvo de ‘cancelamento’

Representante do Ministério das Relações Exteriores criticou ataques feitos à mídia russa e a ‘histeria’ criada pelo Ocidente nos últimos dias

Photo by Aris Messinis / AFP Declaração da porta-voz aconteceu em meio ao segundo dia de ataques das forças armadas russas ao país



No segundo dia de ataques russos à cidades da Ucrânia, a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, criticou a “histeria” criada pelo Ocidente e a cobertura dada pela imprensa ao episódio. Em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira, 25, Zakharova acusou a mídia ocidental de tentar criar uma “histeria” na qual a Rússia aparece como alguém que quer machucar a população. “A questão é que vemos uma tentativa do ‘Ocidente coletivo’ de criar uma espécie de histeria russa que pretende machucá-los e nós temos que falar sobre as tentativas de manipular e distorcer as informações que circulam”, disse Zakharova, que continuou: ” A população da Europa estava desconsiderando a situação da Ucrânia porque a sua mídia ocidental não presta atenção nestas questões. Não estão tentando fazer uma cobertura imparcial, mas sim uma de ataque. Todos que poderiam explicar claramente a situação no Donbass foram incluídos em listas negras de sanções”.

Em seguida, Zakharova criticou a postura ucraniana e acusou o país vizinho de barrar pessoas que contribuiriam para uma cobertura justa do episódio. Além disso, a porta-voz também disse repudiar os ataques e ameaças à imprensa russa nos últimos dias. “Nós repudiamos esta tentativa de vingança contra a mídia russa. A imprensa russa tem estado sob ataque, estigmatização. Todo tipo de ameaças. Eles foram vítimas da cultura do cancelamento, do bullying e muitos outros tipos de ataques. E tudo foi tratado como ameaças à segurança nacional”, afirmou Zakharova.