Portugal entra em alerta máximo para incêndios florestais devido à onda de calor

Portugal lançou um alerta geral em relação ao risco de incêndios florestais, em resposta à intensa onda de calor que atinge o país. As regiões do Norte, Centro e Algarve estão sob atenção máxima, com a medida válida desde este domingo (3) até quinta-feira (7). Durante esse período, estão proibidas queimadas e o uso de fogos de artifício, além de haver restrições em áreas florestais.

As temperaturas previstas podem chegar a 35 °C, o que eleva consideravelmente o risco de incêndios, uma preocupação que se tornou frequente desde 2017. A ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, alertou que a próxima semana será desafiadora, exigindo atenção redobrada da população e das autoridades.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) também emitiu avisos sobre o risco moderado de incêndios em cidades como Lisboa, Setúbal e Porto. As medidas de segurança incluem um aumento na fiscalização das áreas afetadas, visando prevenir possíveis focos de incêndio.

Além disso, a geografia acidentada de algumas regiões torna o combate a incêndios ainda mais complicado, dificultando o acesso das equipes de emergência. As autoridades pedem que a população colabore, evitando atividades que possam provocar incêndios e respeitando as restrições estabelecidas.

