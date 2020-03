Portugal e Espanha suspendem voos e serviço ferroviário entre os dois países

Duas ligações fluviais entre os países também estão suspensas. Portugal tem 331 casos confirmados da Covid-19 e uma morte, segundo as autoridades locais

RÔMULO MAGALHÃES/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Portugal e Espanha fecham fronteiras



Espanha e Portugal que nesta segunda-feira (16) registaram as primeiras mortes por coronavírus em seus territórios vão suspender as conexões aéreas e ferroviárias entre os dois países a partir das 23 h (hora local, 20h no horário de Brasília) e reforçar os controles na fronteira terrestre.

O anúncio foi feito pelo Ministro da Administração Interna português, Eduardo Cabrita, em entrevista coletiva nesta segunda. A medida foi tomada em coordenação com as autoridades espanholas.

Na fronteira terrestre, só será permitido o tráfego de mercadorias, de cidadãos ou pessoas com visto de residência que queiram retornar ao país, funcionários de serviços diplomáticos, casos de reagrupamento familiar, acesso a cuidados de saúde e saída de cidadãos estrangeiros de outros países da União Europeia.

“Toda a circulação que não for de mercadorias e de trabalho, basicamente, está suspensa a partir desta noite”, disse o ministro.

Além disso, o tráfego aéreo entre os dois países, as ligações férreas e as duas ligações fluviais, nas regiões de Minho e Algarve, serão suspensas, e barcos de lazer de um país não poderão atracar no outro.

As medidas são uma resposta à tentativa de proteger as fronteiras diante do avanço do novo coronavírus, que em Portugal tem 331 casos confirmados e uma morte, confirmada nesta segunda.

*Com informações da EFE