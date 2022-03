Preço do petróleo atinge o nível mais alto dos últimos 13 anos

Aumento veio após ameaça dos EUA de impor embargos à Rússia

Larry W. Smith/EFE Guerra tem feito os preços do petróleo oscilarem no mercado



Por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, os preços do petróleo atingiram o nível mais alto desde 2008. O aumento aconteceu depois que os Estados Unidos disseram que estavam discutindo um possível embargo aos suprimentos russos com seus aliados. O petróleo Brent subiu acima de US$ 139 (R$ 703) o barril no comércio da Ásia, antes de cair para menos de US$ 130 (R$ 658). A oscilação de preços por causa dos temores da invasão da Rússia na Ucrânia já chegaram no consumidor final com custos de energia mais altos à medida que os preços dos combustíveis e as contas domésticas aumentam. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo.