Prefeito de cidade no centro do México é morto a tiros

Presidente municipal Manuel Aguilar García foi baleado, ao chegar em sua casa, por dois homens; Procuradoria de Higaldo informou que já iniciou o processo de investigação

Reprodução/Facebook/Zapotlán de Juárez Manuel Aguilar García assumiu o cargo em dezembro de 2020



O prefeito do município de Zapotlán de Juárez, no estado de Hidalgo, no México, foi morto a tiros na noite de quinta-feira, 10, na comunidade de Acayuca. Segundo a revista mexicana Processo, os primeiros relatos sobre o homícidio apontam que Manuel Aguilar García foi baleado, ao chegar em sua casa, por dois homens armados que viajavam de motocicleta. Após o ataque, Aguilar foi levado a uma clínica local em um carro particular. O prefeito ainda apresentada sinais vitais, mas morreu no hospital em decorrência dos ferimentos. A Procuradoria do Estado informou que já iniciou o processo de investigação pelo crime de homicídio. O governador de Hidalgo, Omar Fayad, prestou solidariedade ao familiares de Aguilar. “Repreendo veementemente esses atos detestáveis no estado. Por este motivo, enviei instruções às autoridades competentes para esclarecer este lamentável acontecimento”, escreveu Fayad. Manuel Aguilar García era prefeito de Zapotlán de Juárez desde dezembro de 2020.