Prefeito de cidade próxima de Kiev morre após ataques russos

Município de Gostomel abriga um importante aeroporto para o país; morte de Yuri Illich Prylypko foi confirmada pela prefeitura nesta segunda-feira,7

Dimitar DILKOFF / AFP Segundo a prefeitura, mandatário local morreu enquanto auxiliava moradores feridos pela ofensiva russa



Em mais um dia da ofensiva da Rússia contra o território da Ucrânia, o exército russo matou o prefeito da cidade de Gostomel, que fica nos arredores da capital ucraniana. O local também abriga um aeroporto considerado estratégico para a Ucrânia. “O prefeito da cidade de Gostomel, Yuri Illich Prylypko, morreu enquanto distribuía pão e remédios aos doentes”, informou a prefeitura de Gostomel nesta segunda-feira, 7, através de seu perfil no Facebook. “Ninguém o obrigou a enfrentar as balas inimigas. Ele poderia, como centenas de outros, se esconder em um porão. Mas ele tomou sua decisão”, continuou o comunicado, que finalizou: “Ele morreu por sua comunidade, por Gostomel, ele morreu como um herói”. O aeroporto de Antonov, que fica em Gostomel, já havia sido alvo de ataques russos nos primeiros dias das ofensivas das tropas de Putin. As forças invasoras seguem sem conseguir tomar o controle da capital Kiev.

*Com informações da AFP