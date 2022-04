Prefeito de Kiev pede para população não voltar à capital: ‘Risco de morte é grande’

Vitaliy Klitschko alegou que a cidade é alvo de uma ‘grande batalha’ entre os militares russos e ucranianos

AFP - 24/02/2022 Ucrânia foi invadida pela Rússia no dia 24 de fevereiro



O prefeito de Kiev, Vitaliy Klitschko, realizou um apelo nesta sexta-feira, 01, para a população que saiu da capital ucraniana e pensa em retornar ao município: “O risco de morte em Kiev é bastante grande, e meu conselho para qualquer um que queira voltar agora é: por favor, esperem um pouco mais”. O mandatário também alertou que a cidade segue como palco de “uma grande batalha” entre as tropas locais e russas. O conflito no leste europeu continua pelo 37º dia consecutivo e, pela primeira vez desde a promessa de um possível cessar-fogo na região, o governador de Chernihiv informou que o exército do Kremlin passou a recuar e deixar as proximidades da região. Mais cedo, um depósito de petróleo em Belgorod, município russo localizado próximo à fronteira com a Ucrânia, foi bombardeado. Vyacheslav Gladkov, governador local, afirmou que o “incêndio no depósito de petróleo ocorreu como resultado de um ataque aéreo de dois helicópteros das Forças Armadas da Ucrânia, que entraram no território da Rússia em baixa altitude”.