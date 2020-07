Prefeito de Seul desaparece e polícia intensifica busca com cães e drones

Filho de Park relatou que o pai saiu de casa e deixou palavras escritas que se assemelham a um testamento

EFE Nascido em Changyeong, na província de Gyeongsang do Sul, Park Won-soon é prefeito da cidade desde 2011



A polícia da Coreia do Sul informou nesta quinta-feira, 9, que implantou um intenso dispositivo de busca para tentar encontrar o prefeito de Seul, Park Won-soon, logo depois sua família relatar seu desaparecimento. Fontes da prefeitura da capital sul-coreana consultadas pela Agência Efe disseram que, no momento, “não há notícias” sobre o paradeiro de Park, 64 de anos de idade.

A filha do prefeito, Park Da-hee, denunciou seu desaparecimento por volta das 17h17 (horário local, 5h17 de Brasília) desta quarta, dizendo que seu pai “havia saído de casa quatro ou cinco horas atrás, depois de deixar palavras escritas que se assemelham a um testamento e que seu telefone estava desligado”, informou a agência Yonhap.

A polícia disse que montou um dispositivo de busca intensivo que inclui cães policiais e drones. A prefeitura havia anunciado o cancelamento de um evento agendado para hoje, no qual estava programado a participação de Park Won-soon. Nascido em Changyeong, na província de Gyeongsang do Sul, Park Won-soon é prefeito desde 2011 e goza de enorme popularidade. Atualmente, ele está cumprindo seu terceiro mandato consecutivo e, como ex-ativista pró-democracia e direitos humanos, ele é uma figura importante no cenário político sul-coreano.

*Com informações da EFE