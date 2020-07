Prefeito de Seul é encontrado morto em parque da Coreia do Sul

A filha do prefeito, Park Da-hee, denunciou seu desaparecimento por volta das 17h17 (horário local)

O prefeito de Seul, capital da Coreia do Sul, Park Won-soon, foi encontrado morto no parque Waryong — perto dos portões históricos de Sukjeongmun — após longas buscas realizadas pela polícia local. Ainda não há informações sobre a causa da morte. A filha do prefeito, Park Da-hee, denunciou seu desaparecimento por volta das 17h17 (horário local, 5h17 de Brasília) desta quarta, dizendo que seu pai “havia saído de casa quatro ou cinco horas atrás, depois de deixar palavras escritas que se assemelham a um testamento e que seu telefone estava desligado”, informou a agência Yonhap.

Nascido em Changyeong, na província de Gyeongsang do Sul, Park Won-soon é prefeito desde 2011 e goza de enorme popularidade. Atualmente, ele está cumprindo seu terceiro mandato consecutivo e, como ex-ativista pró-democracia e direitos humanos, ele é uma figura importante no cenário político sul-coreano. Ele era cotado como possível candidato presidencial das eleições de 2022.