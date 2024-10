Prefeito é assassinado no México seis dias após assumir o cargo

Horas antes de morrer, Alejandro Arcos publicou em suas redes sociais fotos de uma visita a comunidades afetadas pela recente passagem de um furacão

EFE/José Luis de la Cruz Familiares de Arcos o homenagearam nas redes sociais, destacando “seu compromisso inabalável com a paz, o serviço e o bem-estar de sua comunidade”



O prefeito da cidade de Chilpancingo, no sul do México, Alejandro Arcos, foi assassinado no domingo (6), depois de passar apenas seis dias no cargo. A morte de Arcos, que foi decapitado, segundo informações da imprensa local, poderá ser investigada pelo Ministério Público Federal, anunciou a presidente Claudia Sheinbaum nesta segunda-feira (7).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Sobre o lamentável acontecimento com o presidente municipal [prefeito] de Chilpancingo (…) estão sendo feitas as investigações necessárias para descobrir qual foi o motivo e, claro, para fazer as prisões correspondentes”, disse Sheinbaum em sua coletiva de imprensa matinal. A presidente acrescentou que as autoridades federais estão colaborando com as do estado de Guerrero, onde fica Chilpancingo, capital do estado. “Estamos vendo se é necessário levar o caso à Procuradoria-Geral da República”, disse.

Sheinbaum destacou que apesar do assassinato de Arcos, ocorrido após a execução, em 3 de outubro, do secretário municipal Francisco Tapia, Chilpancingo “não aparece entre os municípios com maior número de homicídios”. Horas antes de morrer, Arcos publicou em suas redes sociais fotos de uma visita a comunidades afetadas pela recente passagem de um furacão.

Familiares de Arcos o homenagearam em uma mensagem publicada no Facebook, na qual destacaram “seu compromisso inabalável com a paz, o serviço e o bem-estar de sua comunidade”. O Partido Revolucionário Institucional (PRI), ao qual pertencia, denunciou o “crime covarde” e pediu justiça. “Chega de violência e impunidade! O povo de Guerrero não merece viver com medo”, afirmou o PRI na rede social X.

Evelyn Salgado, governadora do estado de Guerrero, condenou o assassinato de Arcos. “Sua perda enluta toda a sociedade de Guerrero e nos enche de indignação”, escreveu no X, sem detalhar as circunstâncias da morte. O presidente do PRI, Alejandro Moreno, condenou o crime e também lembrou a morte de Tapia dias atrás. “Estavam no cargo há menos de uma semana. Funcionários jovens e honestos que buscavam progresso para a sua comunidade”, lamentou.

*Com informações da AFP

Publicado por Matheus Lopes