Prefeito é sequestrado, morto e encontrado em campo de futebol em Honduras

O prefeito de um município do noroeste de Honduras, que buscava a reeleição em novembro, foi sequestrado e assassinado, informou a polícia nesta quinta-feira (10). Francisco Martínez, chefe do Executivo de San Isidro, perto da fronteira com El Salvador, foi retirado à força de seu veículo por homens armados na cidade de Siguatepeque, 90 km ao norte de Tegucigalpa, na noite de quarta-feira (9). Seu corpo ferido por balas foi encontrado perto de um campo de futebol, segundo o boletim de ocorrência. O político de 45 anos buscava um novo mandato pelo opositor Partido Nacional (de direita) em 30 de novembro, quando serão celebradas eleições para presidente, prefeitos e o Congresso.

Em 2015, Martínez foi preso após ser ligado à morte de um jovem que supostamente era namorado de uma de suas filhas, mas foi absolvido em 2016, segundo a imprensa local.

Honduras é um dos países mais violentos da América Latina, principalmente devido à ação de traficantes e gangues, embora a taxa de homicídios tenha diminuído gradualmente. Em 2011, a taxa atingiu 68,5 homicídios por 100.000 habitantes e, em 2024, chegou a 25,3, segundo o site Insight Crime. Este número é quatro vezes superior à média mundial (6,2, segundo a ONU).

*Com informações da AFP

Publicado por Nátaly Tenório