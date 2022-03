Prefeitura de Kiev decreta novo toque de recolher de 35 horas

Restrição começa às 20 horas deste sábado, 26, e se estende até as 7 horas da próxima segunda-feira; avaliação é que os conflitos na região devem se intensificar no final de semana

EFE/EPA/NUNO VEIGA Os moradores de Kiev poderão sair às ruas apenas para irem aos abrigos



A prefeitura de Kiev, capital de Ucrânia, decretou neste sábado, 26, um toque de recolher que vai desde hoje até às 7 horas (2 horas em Brasília) de segunda-feira, 28. A restrição, que começa às 20 horas, acontece pelo possível aumento dos conflitos na região dos próximos dias. O prefeito Vitali Klitschko lembrou, em mensagem compartilhar em canal do Telegram, que apenas veículos autorizados poderão circular pela cidade durante o período de restrição. Além disso, os moradores de Kiev poderão sair às ruas apenas para irem aos abrigos, caso as sirenes de ataques aéreos sejam acionadas. Durante as 35 horas de restrição, o transporte público, lojas, farmácias e postos de gasolina não vão funcionar. Neste sábado, devido a bombardeios nas últimas horas, parte de Kiev está sem energia energia elétrica. No distrito de Sviatoshynskyi, duas linhas de energia foram cortadas, levando ao apagão de três estação, o que poderá prejudicar também o fornecimento de água, informou a administração local. Com a continuidade dos ataques, as ações para recuperação das linhas é considerada “impossível”.