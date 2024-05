Premiê da Eslováquia segue em estado ‘muito grave’ após tentativa de assassinato

Robert Fico foi levado às pressas para o hospital e submetido a cirurgia de cinco horas; atentado provocou uma grande comoção no país do centro da Europa

KENZO TRIBOUILLARD/AFP Robert Fico foi baleado no início de uma reunião de gabinete em Handlova, no centro da Eslováquia



O estado de saúde do primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, foi estabilizado, mas o quadro permanece “muito grave”, anunciou o vice-primeiro-ministro Robert Kalinak, um dia após o chefe de Governo ter sido atingido por vários tiros. “Os médicos conseguiram estabilizar o paciente durante a noite”, afirmou Kalinak, que também é ministro da Defesa.”Infelizmente, o estado de saúde ainda é muito grave porque os ferimentos são complexos”, acrescentou em uma entrevista coletiva diante do hospital Roosvelt de Banska Bystrica, na região central do país. O chefe de Governo, de 59 anos, foi submetido a uma cirurgia de cinco horas, informou a diretora do hospital, Miriam Lapunikova. Ela confirmou um quadro “realmente grave” e disse que o primeiro-ministro permanecerá na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Robert Fico foi baleado nesta quarta-feira (15), no início de uma reunião de gabinete em Handlova, no centro da Eslováquia. O atentado provocou uma grande comoção no país do centro da Europa e uma onda de condenações internacionais. Segundo Kalinak, este foi um “ataque político” e é necessário reagir ao atentado. A polícia anunciou a detenção de um suspeito, um homem de 71 anos que a imprensa eslovaca identificou como um escritor da região. Até o momento, as autoridades não divulgaram qualquer informação sobre a motivação.

*Com informações da AFP