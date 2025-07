Premiê do Canadá sinaliza que tarifas impostas pelos EUA vieram para ficar

Esta é a primeira vez que Mark Carney levanta a possibilidade de as tarifas americanas permanecerem em vigor

O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou na terça-feira (15) que pode não ser possível escapar das tarifas americanas, mesmo com um acordo bilateral para resolver a atual disputa tarifária. “Não há muitas evidências, em relação às negociações, de que qualquer país ou jurisdição” tenha escapado das tarifas americanas, disse Carney a repórteres antes de uma reunião de gabinete na capital.

Carney havia iniciado negociações com o presidente Donald Trump para um novo pacto econômico e de segurança entre os vizinhos norte-americanos, que incluía a suspensão de todas as tarifas sobre as importações canadenses. Esta é a primeira vez que ele levanta a possibilidade de as tarifas americanas permanecerem em vigor.

