Premiê do Japão é retirado às pressas de evento após explosão; um homem é preso

Fumio Kishida participava de um evento na cidade de Wakayama e discursaria no local; depois do susto, premiê retomou as atividades neste sábado

JIJI Press / AFP) / Japan OUT Suspeito foi preso pelas autoridades em meio ao tumulto



Uma explosão forçou a retirada do primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, de um evento. O premiê participava de um evento na cidade de Wakayama e discursaria no local, segundo a televisão estatal NHK. Entretanto, uma bomba de fumaça foi atirada no local, forçando a evacuação do primeiro-ministro. Por outro lado, não há indícios de feridos ou danos no local. Membros da equipe de segurança e policiais prenderam um suspeito no tumulto após o lançamento da bomba. O incidente coincide com a organização das cúpulas ministeriais do GT em Sapporo (norte) e Karuizawa (centro), realizadas antes da cúpula dos líderes que acontecerá em Hiroshima em maio. Depois do episódio, Kishida, retomou suas atividades eleitorais neste sábado, 15. “Houve uma forte explosão (…). A polícia está investigando os detalhes, mas gostaria de pedir desculpas por preocupar as pessoas e causar-lhes problemas”, disse Kishida, que completou: “Neste momento, acontece uma campanha importante para o nosso país, e devemos trabalhar juntos e ir até o fim”. Depois do assassinato de Shinzo Abe, baleado em julho de 2022, o Japão reforçou a segurança das autoridades

*Com informações da AFP