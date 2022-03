Premiês de países da Otan no Leste Europeu vão a Kiev, alvo de bombardeios

Viagem dos líderes da Polônia, Eslovênia e República Tcheca foi acordada na cúpula de líderes da União Europeia, realizada na França na semana passada

Kiev, capital da Ucrânia, é alvo de intensos bombardeio da Rússia desde a última segunda-feira



Os primeiros-ministros da Polônia, Mateusz Morawiecki, da Eslovênia, Janez Janša, e da República Tcheca, Petr Fiala, anunciaram nesta terça-feira, 15, uma viagem à Kiev, capital da Ucrânia, que está sob bombardeio da Rússia desde a última segunda, para demonstrar apoio ao país invadido. Os líderes viajam de trem até o país vizinho. Eles são os primeiros chefes de Estado que visitam a Ucrânia, desde que a guerra foi iniciada pelo exército de Vladimir Putin, em 24 de fevereiro. Os três países do leste europeu são membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

Nas redes sociais, o primeiro-ministro da Polônia anunciou a viagem: “Hoje, no 20º dia da agressão criminosa de Putin contra a Ucrânia, juntamente com o vice-primeiro-ministro Jarosław Kaczyński, primeiro-ministro da República Tcheca, Petr Fiala, e o Primeiro-Ministro da Eslovênia, Janez Janša, vamos a Kiev para mostrar nossa solidariedade aos ucranianos”. Morawiecki ainda citou o ex-presidente da Polônia, Lech Kaczyński, que durante a invasão dos russos à Georgia, há 14 anos, também viajou à capital do país em solidariedade ao povo do país atacado.

“‘Hoje a Geórgia, amanhã a Ucrânia, depois de amanhã os Estados Bálticos, e então talvez seja a hora do meu país, da Polônia’. Foi o que disse Lech Kaczyński, há 14 anos, na capital da Geórgia, Tiblissi, durante a invasão russa do país. Sua visita mudou a percepção da guerra. Em um grande ato de coragem, deu aos georgianos um espírito que ainda hoje é lembrado em todo o mundo. Em tempos tão revolucionários para o mundo, é nosso dever estar onde a história é forjada. Porque não é sobre nós, mas sobre o futuro de nossos filhos, que merecem viver em um mundo livre de tirania”, escreveu o primeiro ministro da Polônia no Facebook.

Segundo Morawiecki, a viagem dos três líderes de países do Leste Europeu está sendo feita “de acordo e em coordenação com a União Europeia e os seus representantes mais importantes – o chefe do Conselho da União Européia, Charles Michel, e a chefe da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen“. A ideia da visita foi acordada em uma cúpula de líderes da União Europeia em Versalhes, na França, realizada na semana passada.