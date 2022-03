Premiês de países da Otan no Leste Europeu chegam a Kiev para apoiar Zelensky

Viagem é considerada de alto risco e é vista com ressalvas por diplomatas europeus; grupo levará apoio às lideranças ucranianas

Reprodução/Facebook/@Mateusz Morawiecki Premiês europeus pretendem se reunir com Zelensky em Kiev



Os primeiros-ministros de Polônia, República Tcheca e Eslovênia chegaram a Kiev para apoiar Volodymyr Zelensky. Eles viajaram de trem até o país vizinho e pretendem se reunir com o presidente ucraniano. Por meio de uma publicação nas redes sociais, o premiê polonês, o ultranacionalista Mateusz Morawiecki, declarou: “Esta guerra é o resultado de um tirano cruel que ataca civis indefesos, bombardeia cidades e hospitais na Ucrânia! Como resultado, o mundo perdeu seu senso de segurança e pessoas inocentes estão morrendo e perdendo todos os seus bens. Devemos parar a tragédia que está acontecendo no Oriente o mais rápido possível. É por isso que, juntamente com o vice-primeiro-ministro Jarosław Kaczyński, os primeiros-ministros Petr Fiala e Janez Janša, estamos em Kiev”.

A viagem é considerada de alto risco por diplomatas europeus, já que todos são representantes de países da Otan e a capital da Ucrânia tem sido diariamente bombardeada por tropas russas que se aproximam cada dia mais do centro da cidade. Em uma outra rede social, o premiê polonês declarou: “A Europa precisa garantir a independência da Ucrânia e garantir que está pronta para ajudar em sua reconstrução”. Segundo Morawiecki, eles foram a Kiev para mostrar solidariedade aos ucranianos, e a viagem está sendo feita “de acordo e em coordenação com a União Europeia e os seus representantes mais importantes – o chefe do Conselho da União Européia, Charles Michel, e a chefe da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen”. A ideia da visita foi acordada em uma cúpula de líderes da União Europeia em Versalhes, na França, realizada na semana passada.