Presidente da Colômbia planeja comparecer à reabertura da fronteira com Venezuela

Evento está marcado para ocorrer na próxima segunda-feira, 26; presença de Nicolás Maduro ainda não está confirmada

Reprodução/Instagram/gustavopetrourrego Gustavo Petro, presidente da Colômbia



O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse nesta segunda-feira, 19, que planeja assistir à reabertura da fronteira com a Venezuela na próxima segunda-feira, 26 de setembro. A área limítrofe entre os dois países está fechada para os veículos há sete anos. “Estamos trabalhando para assistir ao início de uma abertura econômica, comercial e humana, que é o mais importante (…) Espero o fim da crise humanitária que, violando os direitos humanos, tem afetado milhões de pessoas, quase todas familiares entre si, de ambos os lados da fronteira”, disse Petro ao ser abordado por jornalistas em Nova York, onde vai participar na Assembleia-geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira, 20. Entretanto, Petro disse que não sabe se o líder venezuelano, Nicolás Maduro, participará do evento. “Ainda não tratamos dessa questão, vamos ver se há uma primeira reunião”, comentou. Ambos os países anunciaram simultaneamente, no dia 9 de setembro, o plano de reabertura da fronteira e asseguraram que a conexão aérea, suspensa desde o início da pandemia de Covid-19, em março de 2020, será retomada.

O anúncio é mais um passo para a plena normalização das relações diplomáticas, rompidas em 2019, quando o então presidente da Colômbia, Iván Duque (2018-2022), reconheceu o líder opositor Juan Guaidó como presidente interino do país vizinho. No final de agosto, Maduro anunciou que o seu governo e o do Colômbia trabalhavam com comissões técnicas e especializadas para garantir uma reabertura “progressiva, produtiva e feliz” dos 2.219 quilômetros de fronteira que partilham.

*Com informações da EFE