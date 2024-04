Presidente da Conib diz que comitiva brasileira que viajou a Israel está em segurança

Reprodução/Jovem Pan News Claudio Lottenberg, presidente da Conib, concede entrevista à Jovem Pan News direto de Jerusalém após ataque iraniano a Israel



Uma comitiva da Confederação Israelita do Brasil (Conib) chegou neste sábado (13) a Jerusalém para uma série de reuniões com autoridades do país, incluindo o presidente israelense Isaac Herzog. O grupo decidiu não antecipar a volta devido aos ataques iranianos com drones e mísseis, e ficará em Israel até o próximo dia 17. Claudio Lottenberg, presidente da Conib, falou com a Jovem Pan News e tranquilizou amigos e familiares dos representantes brasileiros. “Estamos sob segurança. Aqui fica comprovado que não dá para fazer paz com quem, na verdade, consegue atacar de tão longe, como é o caso do Irã”, disse o médico. “Tão logo soubemos [do ataque iraniano], retornamos para o hotel. Ainda agora, no meio da madrugada, tocaram as sirenes dentro do hotel onde nós estamos hospedados, o Hotel King David, que é um hotel bastante seguro. Mas, neste presente momento, eu estou aqui dentro de um bunker”, contou Lottenberg.

“É claro que há um clima de apreensão, é um clima de muita preocupação. O governo é um governo responsável nesse sentido, existe todo um treinamento que é feito de maneira sistemática. Mas, tanto para eles, embora acostumados, quanto para nós, é uma situação inusitada, de muito estresse. Quis fazer uma entrada [ao vivo] justamente para tranquilizar as pessoas. Aí no Brasil, os familiares, amigos, aliás, todos os brasileiros… Porque nesse momento somos todos brasileiros e, evidentemente, essa sensibilidade existe por parte de toda a sociedade. Sinto muito por Israel, sinto muito pelo mundo. Mas, quem sabe, sirva para essa liderança política brasileira entender finalmente o que representa o Irã, o que representa o Eixo do Mal. Se Deus quiser, tudo vai acabar bem”, finalizou o presidente da Conib.

Assista à entrevista com o presidente da Conib