Presidente da Guatemala aciona procuradora que liderou ofensiva contra ele

Consuelo Porras é acusada pelo chefe do Executivo de tentar um “golpe de estado” para impedir que ele assumisse a presidência do país

JOHAN ORDONEZ / AFP Novo presidente da Guatemala, Bernardo Arevalo, acena após tomar posse durante sua cerimônia de posse no Centro Cultural Miguel Angel Asturias, na Cidade da Guatemala



O presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, convocou nesta sexta-feira, 19, a procuradora-geral Consuelo Porras para uma reunião na próxima quarta-feira, 24, no Palácio Nacional da capital Cidade da Guatemala. Arévalo acusa a procuradora de liderar uma tentativa de “golpe de estado”. O presidente já havia anunciado que convocaria Porras para solicitar sua renúncia, já que, por lei, ele não pode remover a procuradora-geral do cargo. “A convidaremos ao gabinete para pedir sua renúncia. Já disse isso publicamente e reitero: nessa reunião vou pedir sua renúncia e espero que tenha o bom senso de entregá-la”, afirmou.

Consuelo é considerada “corrupta” e “antidemocrática” pelos Estados Unidos, além de ser acusada pelo presidente da Guatemala e pela comunidade internacional de tentar “minar” a democracia. De acordo com as acusações, Porras teria colocado em risco a transição presidencial por “investigações controversas”. Após Arévalo ter chegado ao segundo turno das eleições, a procuradora liderou uma perseguição judicial contra o político. Bernardo Arévalo assumiu a presidência do país no início desta semana. Estas ações da procuradora foram consideradas, por ele, como um “golpe de estado” para evitar sua posse como presidente.

*Com informações da Agence France-Presse