Presidente da Ucrânia: ‘103 crianças já morreram no conflito com a Rússia’

Zelensky alegou que o Exército russo será responsabilizado por ‘todos os crimes de guerra’ praticados contra os ucranianos

Handout / UKRAINE PRESIDENCY / AFP - 25/02/2022 Volodimir Zelensky informou que mais de 100 crianças já faleceram em decorrência da guerra em solo ucraniano



O presidente da Ucrânia, Vlodymyr Zelensky, publicou um vídeo em suas redes sociais nesta quarta-feira, 16, no qual afirma que 103 crianças morreram em decorrência dos conflitos entre o país e o Exército da Rússia. De acordo com o mandatário, “ontem [terça] à noite, as tropas russas continuaram bombardeando Kharkiv e a região, bombardearam a costa da região de Odesa, dispararam mísseis em Kiev e atingiram a infraestrutura civil de Zaporizhzhia” e, com isso, até esta manhã, “103 foram encontradas mortas”. Zelensky alegou que as Forças Armadas do Kremlin causaram “centenas de vezes mais danos” na Ucrânia do que em oito anos de conflito em Donbas. O chefe do Executivo ucraniano informou que quase 400 instituições de ensino foram destruídas, sendo 119 na região de Donetsk. “Os invasores serão responsáveis ​​por todos os crimes de guerra contra os ucranianos”, finalizou.