Presidente da Ucrânia alerta Rússia para necessidade de um cessar-fogo

Volodymyr Zelensky alegou que o Kremlin sofrerá ‘grandes perdas’ caso não se empenhe nas negociações do tratado de paz

Handout / UKRAINE PRESIDENCY / AFP O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que o país busca um cessar-fogo com a Rússia



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, divulgou um pronunciamento na noite desta sexta-feira, 18, e defendeu a realização de um tratado de paz entre seu país e a Rússia. O mandatário afirmou, também, que caso o cessar-fogo não ocorra, o Kremlin e seu Exército sofrerão “grandes perdas”. “Negociações significativas sobre segurança e paz para a Ucrânia são a única maneira como a Rússia pode reduzir os danos de seus próprios erros”, afirmou o mandatário. O ucraniano ressaltou que é o momento dos representantes se encontrarem e conversarem. “É hora de reinstalar a integridade territorial da Ucrânia. Caso contrário, as perdas da Rússia serão tão grandes que será preciso várias gerações para voltar a crescer”, argumentou Zelensky. Nesta sexta, o governo de Vladimir Putin deu o primeiro indicativo de que as negociações estão avançando. Vladimir Medinsky, representante do governo russo, foi enfático ao dizer que o pacto de paz está “no meio do caminho”.