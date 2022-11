Presidente da Ucrânia comemora retomada de Kherson: ‘O povo estava esperando’

Em discurso, Volodymyr Zelensky afirmou que a presença de russos ainda não foi totalmente extinta, mas que o povo já está destruindo os símbolos dos ocupantes

EFE/EPA/MYKOLA TYS Zelensky falou que as forças ucranianas trabalharão na desminagem do local



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, celebrou a retirada das tropas da Rússia de Kherson e a retomada da cidade. “Hoje é um dia histórico. Estamos retomando o sul de nosso país, reconquistando Kherson”, afirmou Zelensky em um discurso noturno. “O povo de Kherson estava esperando. Eles nunca desistiram da Ucrânia”, continuou o mandatário, que também afirmou estar feliz em ver como o povo “apesar de todas as ameaças, apesar da repressão e abuso dos ocupantes, apreciava as bandeiras ucranianas, acreditava na Ucrânia”. O presidente ressaltou que a cidade “não está completamente limpa da presença do inimigo”, mas que a população está removendo símbolos russos e vestígios dos antigos ocupantes. Zelensky também anunciou que, depois que as forças de defesa chegarem às fronteiras designadas, começarão em Kherson as medidas de estabilização para superar todos os problemas. “A primeira coisa são as minas. Os ocupantes deixaram muitas minas e explosivos, principalmente em objetos vitais. Faremos a desminagem”, antecipou.