Presidente da Ucrânia critica Otan por não fechar espaço aéreo na Ucrânia

Volodymyr Zelensky afirmou que a decisão ‘deu luz verde para a continuação do bombardeio’ na região

UKRAINE PRESIDENCY / AFP - 01/03/2022 Presidente criticou a decisão da Otan de não implementar uma área de exclusão aérea na Ucrânia



O presidente Volodymyr Zelensky realizou um novo pronunciamento nesta sexta-feira, 04, e afirmou que a decisão da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte), em não delimitar uma zona de exclusão aérea na Ucrânia, “deu luz verde para a continuação do bombardeio de cidades ucranianas”. Segundo o mandatário, “apesar de saber que novos bombardeios e novas baixas são inevitáveis, a Otan decidiu deliberadamente não fechar o espaço aéreo” no país e, com isso “criaram uma história para si mesmos” ao afirmar que a medida “provocaria uma agressão direta da Rússia contra a Otan”. Jens Stoltenberg, secretário-geral da organização, negou o pedido de Zelensky sobre o tema. “Os aliados concordaram que não deveríamos ter aviões sobre o espaço aéreo da Ucrânia ou tropas da Otan no território ucraniano”, pois caso a implementação da ação acontecesse, caças da Otan derrubariam caças russos que voassem sobre a região. “Achamos que se fizermos isso, vamos acabar tendo algo que pode se tornar uma guerra total na Europa, engolindo muitos outros países e causando muito mais sofrimento humano”, argumentou.