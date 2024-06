Presidente da Ucrânia critica postura do Brasil em conferência sobre invasão russa

Governo Lula, que não concordou com a ausência da Rússia, enviou apenas sua embaixadora como observadora

EFE/EPA/FILIP SINGER O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky



O presidente da Ucrânia, Volodymir Zelensky, fez críticas ao Brasil em meio à invasão russa em seu país. Durante uma conferência na Suíça sobre a guerra iniciada por Vladimir Putin, Zelensky aproveitou para questionar a postura brasileira, que enviou apenas sua embaixadora como observadora. Ele ressaltou a importância de o Brasil e a China aderirem aos princípios dos países civilizados para terem suas opiniões consideradas. O líder ucraniano expressou sua insatisfação com o governo brasileiro, destacando a necessidade de uma postura mais ativa em relação ao conflito. Enquanto chineses e brasileiros concordaram em propor uma cúpula envolvendo ucranianos e russos, o Brasil enviou apenas sua embaixadora como um gesto de boa vontade, o que foi visto com descontentamento por Zelensky.

O presidente ucraniano já havia manifestado anteriormente sua preocupação com a posição do Brasil em relação à guerra, considerando-a inadequada. O Itamaraty, por sua vez, reconhece a importância de condenar a violência, mas critica a postura considerada “arrogante” e “inflexível” de Zelensky. Na mesma conferência, países do Sul Global, como a Índia, decidiram boicotar o comunicado final, demonstrando discordância com os rumos das discussões.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA