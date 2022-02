Presidente da Ucrânia desmente fuga de Kiev em vídeo: ‘Estamos defendendo nossa independência’

Mais cedo, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, sugeriu aos militares ucranianos que tomassem o poder do governo local

ANNA MONEYMAKER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP - 01/09/2021

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, publicou um vídeo em suas redes sociais nesta sexta-feira, 25, para desmentir boatos de que teria fugido da capital ucraniana, Kiev, para buscar exílio. Na publicação, o mandatário encontra-se acompanhado de outras quatro pessoas, entre elas o premiê Denis Shmigal, em frente ao prédio da administração presidencial e o chefe do Executivo ressalta que irá defender a independência do país. “Estamos aqui. Estamos em Kiev. Estamos defendendo nossa independência, nosso Estado. E vamos continuar”, afirmou em vídeo.

Já o presidente da Rússia, Vladimir Putin, solicitou às Forças Armadas ucranianas que “tomem o poder” de Kiev. De acordo com o mandatário, é melhor trabalhar com os militares do que com o governo ou os Estados Unidos. “Isso tudo acontece, principalmente, por causa da atuação dos americanos. Dessa forma, eu gostaria de me dirigir aos ucranianos e às forças ucranianas, pedindo para que assumam o controle vocês mesmos”. O líder russo também afirmou, em pronunciamento pela manhã, que Volodymyr Zelensky é o responsável “pelo neonazismo na Europa e pelo derramamento de sangue.”