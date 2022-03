Presidente da Ucrânia pede ‘zona de exclusão aérea’ para aeronaves e helicópteros russos

Medida solicitada por Volodymyr Zelensky busca, em suas palavras, deter imediatamente o avanço das tropas do Kremlin e destruir economicamente o governo de Vladimir Putin

Handout / UKRAINE PRESIDENCY / AFP - 25/02/2022 Volodimir Zelensky solicitou a implementação de uma 'zona de exclusão aérea' contra aeronaves e helicópteros russos



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, realizou um pronunciamento na noite desta segunda-feira, 28, e pediu o fechamento completo do ‘céu ucraniano’ para aeronaves, mísseis e helicópteros russos. A medida, segundo o mandatário, visa deter o avanço do Exército da Rússia e destruir economicamente o Kremlin. “O mal, armado com mísseis, bombas e artilharia, deve ser detido imediatamente, destruído economicamente. Para mostrar que a humanidade é capaz de se defender, é necessário considerar um fechamento completo do céu para mísseis, aviões e helicópteros russos”, argumenta o chefe do Executivo ucraniano. Segundo Zelensky, comprar produtos de origem russa, neste momento, é financiar o assassinato de pessoas inocentes. “Um estado que comete crimes contra civis não pode ser membro do Conselho de Segurança da ONU“, argumentou em publicação compartilhada em sua página no Facebook.