Presidente da Ucrânia promete reconstruir casas e fornecer moradia a civis e militares

Na opinião de Vilodymyr Zelensky, é uma oportunidade de corrigir antigos problemas ucranianos

EFE/EPA/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT Presidente da Ucrânia prometeu reconstruir casas e dar moradia aos civis e militares ucranianos



Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, emitiu um comunicado na noite deste sábado, 16, prometendo um plano de habitação aos civis e militares afetados pela guerra com a Rússia. De acordo com o mandatário, a ideia de seu governo é reconstruir casas e fornecer moradias para os ucranianos, um problema antigo do país. “A fila de habitação existe há décadas e nunca acabou. Ela existe desde os tempos soviéticos. Milhões de pessoas sabem como é difícil conseguir uma casa, ganhar a vida, construir uma casa”, afirmou o presidente em comunicado noticiado pelo portal ucraniano Ukrainska Pravda. “Não pode mais ser o caso de uma pessoa dedicar toda a sua vida ao serviço militar, mas se aposentar sem ter seu próprio apartamento”, disse o líder ucraniano.