Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky realiza participação no Grammy 2022

Mandatário citou cidades ucranianas já destruídas e alegou que sonha em ver seu povo livre novamente ‘como os presentes’ na premiação

Reprodução/Twitter/@FinNewsNet Presidente da Ucrânia participou do Grammy deste ano



O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, realizou uma participação na 64ª edição do Grammy’s, que aconteceu neste domingo, 04. Na premiação, o mandatário afirmou que o território ucraniano passou a produzir “o silêncio das cidades arruinadas e pessoas mortas”. “A guerra não nos deixa escolher quem sobrevive e quem fica em eterno silêncio, nossos músicos usam coletes à prova de balas em vez de smokings e cantam para os feridos nos hospitais”, afirmou. O chefe de Estado também realizou um apelo aos espectadores para que compartilhem mensagens verdadeiras a respeito do conflito no leste europeu. “Apoie-nos de qualquer maneira que puder, mas não o silêncio, e então a paz virá”, alegou Zelensky após afirmar que as cidades de Chernihiv, Kharkiv, Volnovakha e Mariupol já estão destruídas, mas que sonha em ver a Ucrânia livre novamente “como vocês no palco do Grammy”