Presidente de El Salvador declara vitória antes dos resultados oficiais

O presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de 42 anos, se declarou vencedor das eleições presidenciais do país antes mesmo da divulgação dos resultados oficiais. Com uma popularidade superior a 90%, Bukele, do partido Novas Ideias, era o favorito em uma eleição com rivais que apresentavam pouco risco à sua candidatura. Logo após a divulgação de uma pesquisa, o presidente proclamou sua vitória em sua conta no X (antigo Twitter). Segundo ele, de acordo com seus números, ele ganhou a eleição “com mais de 85% dos votos”, o que seria um recorde na história democrática mundial. “De acordo com nossos números, vencemos a eleição presidencial com mais de 85% dos votos e um mínimo de 58 dos 60 deputados na Assembleia (Parlamento)”, afirmou o presidente.

“O recorde em toda a história democrática do mundo”, postou Bukele, sem esperar os dados oficiais da apuração da eleição, na qual, além da definição presidencial, foram escolhidos os membros da Assembleia, o parlamento unicameral do país. O Tribunal Superior Eleitoral está contabilizando os votos e os resultados devem ser confirmados nas próximas horas. Antes do início da apuração, Bukele afirmou ter curado seu país do “câncer” das gangues e defendeu a manutenção do estado de emergência que está em vigor há quase dois anos. O presidente conseguiu disputar a reeleição após uma manobra jurídica contestada pela oposição. Ele se licenciou do cargo antes da disputa para concorrer novamente a mais cinco anos de mandato.

