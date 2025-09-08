Presidente de Israel visita feridos após atentado realizado por ‘terroristas covardes’

Incidente ocorreu poucos minutos depois das 10h, no horário local, no cruzamento de Ramot, ao norte da cidade, quando dois atiradores abriram fogo contra pessoas que estavam em um ponto de ônibus

Menahem KAHANA / AFP Pelo menos seis pessoas morreram no ataque



O presidente de Israel, Isaac Herzog, visitou nesta segunda-feira (8) as pessoas feridas no atentado cometido por dois palestinos contra pessoas que estavam em um ponto de ônibus em Jerusalém e disse que, “diante da maldade mais absoluta”, os israelenses devem continuar lutando com todas as forças. O incidente ocorreu poucos minutos depois das 10h, no horário local, na rua Yigal Yadin, no cruzamento de Ramot, ao norte da cidade, quando dois atiradores abriram fogo contra pessoas que estavam em um ponto de ônibus próximo a dois assentamentos israelenses. Pelo menos seis pessoas morreram no ataque.

De acordo com um comunicado da Presidência de Israel, Herzog se reuniu com vítimas e parentes dos afetados no centro médico Shaare Zedek e destacou que as pessoas que foram atacadas acordaram nesta segunda-feira como em um dia normal. Elas estavam a caminho do trabalho ou para ir à aula e “foram assassinadas a sangue frio”, enquanto outras pessoas ficaram “gravemente feridas” por “terroristas covardes”.

“O que estamos testemunhando é a maldade absoluta”, afirmou Herzog, além de acrescentar que, diante disso, os israelenses devem continuar lutando com todas as suas forças. “Israel é um país forte. Am Yisrael Chai! (lema que significa ‘O povo de Israel vive’). Este é um dia muito doloroso, mas saberemos como seguir em frente”, declarou.

Além de enviar condolências aos parentes dos mortos, Herzog assegurou que reza com “todo” o seu coração para ver todos os reféns do Hamas voltarem para casa da Faixa de Gaza. Ele desejou que todas as pessoas feridas no ataque ao ponto de ônibus se recuperem rápida e completamente e que tem “total confiança” nos médicos e cuidadores de Israel.

*Com informações da EFE

Publicado por Nátaly Tenório