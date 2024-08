Presidente do banco central americano diz que chegou a hora de abaixar os juros nos EUA

Jerome Powell diz que Fed começará revisão periódica da política monetária este ano e que pandemia gerou distorções

ARQUIVO EFE/EPA/JIM LO SCALZO Jerome Powell falou hoje sobre as metas do banco



O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, disse nesta sexta-feira (23), que distorções relacionadas à pandemia na oferta e demanda, bem como choques severos nos mercados de energia e commodities, foram importantes impulsionadores da alta inflação. Mas que a reversão desses efeitos tem contribuído de forma “fundamental” à queda da inflação nos Estados Unidos, segundo ele. “O desenrolar desses fatores levou muito mais tempo do que o esperado, mas, em última análise, desempenhou um grande papel na desinflação subsequente”, avaliou Powell, ao discursar a uma plateia de banqueiros centrais e economistas, no Simpósio de Jackson Hole, no período da manhã.

Uma “lição importante” da pandemia, segundo ele, foi que as expectativas de inflação ancoradas, reforçadas por ações vigorosas do banco central, podem facilitar a desinflação. “A reversão das distorções da pandemia, nossos esforços para moderar a demanda agregada e a ancoragem das expectativas trabalharam juntos para colocar a inflação no que cada vez mais parece ser um caminho sustentável para nossa meta de 2%”, disse Powell.

Além disso, afirmou que a autoridade começará uma revisão periódica de sua política monetária no fim deste ano. De acordo com ele, esse processo acontece a cada cinco anos, conforme as metas estabelecidas pelo próprio Fed. “Ao iniciarmos este processo de revisão da política monetária no fim deste ano, estaremos abertos a críticas e novas ideias, preservando os pontos fortes de nossa estrutura”, disse Powell, em suas palavras de conclusão, no discurso de abertura do Simpósio de Jackson Hole.

Ele afirmou ainda que a economia durante a pandemia provou ser diferente de qualquer outro momento, e que ainda há muito a ser aprendido sobre o período da covid-19. Mencionou ainda as expressões “humildade” e “espírito questionador” como questões-chave para aprender lições do passado e aplicá-las de forma flexível nos desafios atuais.

