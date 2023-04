Presidente do Banco Central dos EUA cai em pegadinha de russos se passando por Zelensky

Caso aconteceu em janeiro e foi divulgado nesta quinta-feira, 27, pela mídia norte-americana

Nicholas Kamm / AFP Jerome Powell conversou com humoristas acreditando que estava falando com Volodymyr Zelensky



O presidente do Fed (Banco Central dos Estados Unidos), Jerome Powell, caiu em um trote feito por russos que se passaram pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no mês de janeiro durante uma videoconferência. A revelação foi publicada pelo ‘The New York Times’ nesta quinta-feira, 27. Segundo o jornal, Powell participou de uma call com dois homens: Vladimir Kuznetsov e Alexei Stoliarov, em que falou sobre a situação econômica dos EUA, em especial a alta inflação e os temores de uma recessão. Trechos da reunião foram divulgados na Rússia e o banco precisou se pronunciar. Em nota, o Fed confirmou essa conversa e disse que ele foi enganado, pois achava que se tratava do presidente ucraniano. “Foi uma conversa amigável e ocorreu no contexto de nossa posição de apoio ao povo ucraniano neste momento desafiador, mas nenhuma informação sensível ou confidencial foi debatida no fórum”, disse o banco. A polícia americana está investigando os áudios.

Não é a primeira vez que os humoristas russos, defensores de Vladimir Putin, se envolvendo em trotes com políticos ou pessoas do Ocidente. Em 2018, o Reino Unido disse acreditar que a Rússia estaria por trás de um trote para o então secretário de Relações Exteriores, o ex-premiê Boris Johnson. Neste ano, Vladimir Kuznetsov e Alexei Stoliarov aplicaram um trote na presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, em que também se passavam por Zelensky. Em nota à Bloomberg, o BC europeu disse que Lagarde conversou “de boa-fé” para demonstrar seu apoio a Kiev em meio à gurra contra os russos. A ex-primeira-ministra alemã, Angela Merkel, também foi vítima da dupla em um passado recente.