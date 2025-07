Presidente do Fed diz que o banco deve permanecer ‘completamente apolítico’

Federal Reserve mantém sua taxa básica de juros estável desde dezembro, apesar da pressão de Trump

Jim Lo Scalzo/EFE Powell reiterou que o Fed está aguardando para ver o impacto das tarifas do presidente dos EUA antes de decidir sobre novos cortes das taxas



O Federal Reserve (banco central dos Estados Unidos) deve continuar sendo “completamente apolítico”, disse seu presidente, Jerome Powell, nesta terça-feira (1), após as reiteradas críticas do presidente americano, Donald Trump, por não reduzir as taxas de juros. “Estamos tentando proporcionar estabilidade macroeconômica, estabilidade financeira e estabilidade econômica para o benefício de todos”, disse Powell em uma reunião de responsáveis de bancos centrais em Portugal. “Se quisermos fazer isso com sucesso, temos que fazê-lo de forma completamente apolítica”, acrescentou. O Fed mantém sua taxa básica de juros estável desde dezembro, apesar da pressão de Trump.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Powell reiterou nesta terça-feira que o Fed está aguardando para ver o impacto das tarifas do presidente dos EUA antes de decidir sobre novos cortes das taxas. “Já que a economia dos EUA está em boa forma, acreditamos ser prudente esperar, aprender mais e ver quais poderão ser esses efeitos”, disse ele em um fórum organizado pelo Banco Central Europeu (BCE) na cidade portuguesa de Sintra. Trump impôs tarifas de 10% sobre quase todos os seus parceiros comerciais e taxas ainda mais altas sobre aço, alumínio e automóveis importados. No entanto, esses anúncios nem sempre são confirmados e seu impacto ainda é difícil de avaliar.

Publicado por Luisa Cardoso

*Com informações da AFP